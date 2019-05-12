Футбол

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де ХеаSport24.ru 03:50

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере испанского вратаря Давида Де Хеа. Об этом сообщает Express со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье. Гаретье сообщил, что «ПСЖ» ищет голкипера мирового уровня, в связи с чем проявляет интерес к Де Хеа.
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«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Sport24.ru03:50

«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере де Хеа

Чемпионат04:23

СМИ: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Матч ТВ04:02

СМИ: ПСЖ сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по переходу футболиста Де Хеа

ТАСС04:27

Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа

Советский спорт03:49

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа

Sports.ru03:45

Журналист Гаретье: «ПСЖ» сделал предложение Де Хеа

Бомбардир.рувчера в 11:59
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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