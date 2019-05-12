Футбол
«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де ХеаSport24.ru 03:50
«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере испанского вратаря Давида Де Хеа. Об этом сообщает Express со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье. Гаретье сообщил, что «ПСЖ» ищет голкипера мирового уровня, в связи с чем проявляет интерес к Де Хеа.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика
В Литве пройдут президентские выборы
Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель
Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Футбол
«ПСЖ» и «Атлетико» планируют побороться за Ришарлисона
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Обновлено в 03:10
Спорт
Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады
Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, которая прошла в Австралии.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Политика
Адвокат Трампа передумал ехать на Украину
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани передумал ехать на Украину, куда планировал отправиться в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 03:18
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Стали известны темы переговоров Помпео в России
10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено 09 мая в 21:58
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Католические храмы Коломбо возобновили воскресные мессы
Католические храмы крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо возобновили воскресные мессы.
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Авто
Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 02:11
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
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Гаджеты
Akasa представила PCIe-адаптер для двух накопителей M.2 с RGB-подсветкой
Компания Akasa представила адаптер под названием AK-PCCM2P-04, который позволяет подключить до двух твердотельных накопителей формата M.2 к разъёмам PCI Express материнской платы.
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