Футбол
Sport24.ru«ПСЖ» хочет подписать Манджукича из-за травм Кавани и Мбаппе
Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, парижане уже контактировали с представителями туринской команды. Попытки приобрести еще одного игрока атаки «ПСЖ» связаны с травмами нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Сам игрок изучает предложение французского клуба.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Армия и оружие
Американские СМИ раскритиковали истерию по взрыву на российском военном полигоне
Бывший инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором подверг критике спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.
Взгляд.ру 09:49
Шоу-бизнес
42-летний Сергей Бурунов впервые женится
Как передает «Комсомольская правда», Сергей впервые собрался связать себя узами брака.
Wday.ru 06:17
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Недвижимость
Реновация подняла цены на квартиры
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Общество
Навальный нашел у Беглова квартиру в Москве за 150 млн рублей
Среди имущества врио губернатора Петербурга Александра Беглова оппозиционер обнаружил элитную квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей, которую тот купил в 2013 году.
МР7.ру 09:52
Общество
В нескольких регионах России ожидаются заморозки
Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Премьер Литвы рассказал, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил журналистам, что медики обнаружили у него лимфому - гематологический рак лимфатической системы первой стадии.
Свободная Пресса 09:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
Визит Эрдогана в Россию совпал с отставками турецких генералов
Визиту турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрогана в Россию предшествовали отставки внутри армии Турции.
Независимая газета вчера в 07:35
Игры
Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года
По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.
Игромания.ру 08:47
Политика
Легендарная площадь в Донецке получила имя Захарченко
Rusvesna.su 10:18
Армия и оружие
Генштаб Украины озвучил новые данные о потерях ВСУ в Иловайске
Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях в Иловайске, сообщает «Би-би-си Украина».
ФАН 00:36
Политика
Болтон: Встреча Зеленского с Трампом состоится 1 сентября
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского состоится 1 сентября в Варшаве в ходе церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
ИА Новороссия 09:59
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия вчера в 18:17