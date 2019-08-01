Футбол
Sport24.ru«ПСЖ» хочет подписать Манджукича из-за травм Кавани и Мбаппе
Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, парижане уже контактировали с представителями туринской команды. Попытки приобрести еще одного игрока атаки «ПСЖ» связаны с травмами нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Сам игрок изучает предложение французского клуба.
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Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Происшествия
В Пушкине душевнобольная женщина развела в квартире 600 крыс
Регион online 09:22
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Автоновости дня 09:21
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
Специалисты предупредили, что некоторых районах Московской области этим летом зафиксировано настоящее нашествие змей.
Аргументы недели 07:18
Гаджеты
Сбербанк выпустит колонку с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить экосистему «умных» аксессуаров. Как утверждает РБК, одним из них станет колонка с искусственным интеллектом.
Ридус 05:32
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок в Горловке
Территория исправительной колонии и рынок в Горловке подверглись обстрелам со стороны украинских карателей, есть попадания.
ИА Новороссия 04:13
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
RT на русском 11:11
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Кино
Вышел трейлер «Прачечной» с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом
Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Автором сценария выступил Скотт З. Бёрнс.
Культуромания 11:07
Шоу-бизнес
Власти могут поручить Ольге Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
Певицу Ольгу Бузову могут привлечь к пропаганде безопасности на дорогах.
BFM.ru 10:50
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Космос
Центр подготовки космонавтов предложил отправить Рогозина в космос
Новый российский космический корабль «Федерация» создан для людей с большим ростом, на нем смог бы полететь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Московский Комсомолец 08:40
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Культура
Сюткин рассказал, зачем пришёл на шоу «Голос»
Аргументы недели 11:31
Происшествия
В Ленобласти суд рассмотрит дело о доноре с ВИЧ
В Ленинградской области готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное по статье 122 УК РФ "Заражение ВИЧ-инфекцией".
Российская газета 09:08
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия 10:25
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Футбол
«Зенит» напомнил, как Семак забивал «Спартаку» в Москве
За несколько дней до матча со «Спартаком» петербуржский «Зенит» решил напомнить, как в ворота москвичей забивал Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 10:58
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21