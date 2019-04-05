Футбол
«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 12:11
Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт". По информации Independent, клуб готов платить футболисту £350 тысяч (около 407 тысячи евро) в неделю.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:30, Ашберн
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Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
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