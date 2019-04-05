Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 12:11

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт". По информации Independent, клуб готов платить футболисту £350 тысяч (около 407 тысячи евро) в неделю.
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