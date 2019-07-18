Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito. По информации СМИ, парижане заинтересованы в обмене 27-летнего бразильца на форварда "бьянконери" Пауло Дибалу. "ПСЖ" готов доплатить определенную сумму за обмен Неймара на Дибалу.

«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

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