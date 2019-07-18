Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito. По информации СМИ, парижане заинтересованы в обмене 27-летнего бразильца на форварда "бьянконери" Пауло Дибалу. "ПСЖ" готов доплатить определенную сумму за обмен Неймара на Дибалу.

«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу

Политика Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе Путин подчеркнул, что Россия «тоже будет делать всё» от неё зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.

Политика «Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.

Наука Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.

Политика Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.

Кино Умерла советская актриса Валентина Зимняя Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Политика Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Политика Отмена роуминга между Россией и Белоруссией вновь отложена Конкретные решения по отмене услуги роуминга при звонках в Россию из Белоруссии и в Белоруссию из России будут приняты не раньше августа, заявил спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович 18 июля в рамках VI Форума регионов, который проходит в Санкт-Петербурге 16–18 июля.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Политика «Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась новым фото пятимесячного сына Российская телеведущая, фотомодель Виктория Лопырева 6 февраля впервые стала мамой . У знаменитости родился долгожданный сын.

Происшествия Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Интернет Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США Разработчики программы для смартфонов FaceApp опровергли заявления о потенциальной опасности приложения для персональных данных пользователей из США.

Происшествия СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.

Происшествия Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляции на приговор, вынесенный британским судом за нарушение условий освобождения под залог, сообщила Daily Mail.