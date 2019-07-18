Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на ДибалуСпорт-Экспресс 11:52
Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito. По информации СМИ, парижане заинтересованы в обмене 27-летнего бразильца на форварда "бьянконери" Пауло Дибалу. "ПСЖ" готов доплатить определенную сумму за обмен Неймара на Дибалу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Ашберн
Политика
Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе
Путин подчеркнул, что Россия «тоже будет делать всё» от неё зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством.
Обновлено в 10:06
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Политика
«Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов
Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Наука
Ученые обнаружили источник заражения, который превращает насекомых в зомби
В природе есть такое явление, как зомби-насекомые. Они становятся такими в результате заражения спорами грибов-паразитов.
Обновлено в 02:43
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Политика
Отмена роуминга между Россией и Белоруссией вновь отложена
Конкретные решения по отмене услуги роуминга при звонках в Россию из Белоруссии и в Белоруссию из России будут приняты не раньше августа, заявил спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович 18 июля в рамках VI Форума регионов, который проходит в Санкт-Петербурге 16–18 июля.
Обновлено в 05:39
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Культура
Умер писатель Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 11:47
Транспорт
Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
Обновлено в 11:50
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика
«Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото пятимесячного сына
Российская телеведущая, фотомодель Виктория Лопырева 6 февраля впервые стала мамой . У знаменитости родился долгожданный сын.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
Обновлено в 13:22
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики программы для смартфонов FaceApp опровергли заявления о потенциальной опасности приложения для персональных данных пользователей из США.
Обновлено в 13:55
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Происшествия
Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляции на приговор, вынесенный британским судом за нарушение условий освобождения под залог, сообщила Daily Mail.
Обновлено в 14:18
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08