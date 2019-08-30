Стороны продолжают переговоры по трансферу нападающего Неймара. Парижане убеждают каталонцев включить в сделку форварда «сине-гранатовых» Усмана Дембеле. Помимо троих игроков «Барсы», французский клуб намерен получить доплату не менее 130 миллионов евро.

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Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

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Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Финансы Украинцев предупредили об обвале гривны Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.

Происшествия В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.

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Технологии Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.

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Политика Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

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