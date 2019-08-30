Футбол
Еженедельник Футбол«ПСЖ» хочет обменять Неймара на троих игроков «Барселоны»
Стороны продолжают переговоры по трансферу нападающего Неймара. Парижане убеждают каталонцев включить в сделку форварда «сине-гранатовых» Усмана Дембеле. Помимо троих игроков «Барсы», французский клуб намерен получить доплату не менее 130 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: трое футболистов «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
RT на русскомвчера в 05:06
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Футбол
Жоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»
Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
Матч ТВ 08:20
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден мертвым
Несколько раньше СМИ сообщили о том, что мать пропавшего младенца, Юлия Хабирова, призналась следователям, что сама вынесла ребенка в поле ночью и оставила там, завернутым в одеяло.
ФедералПресс вчера в 23:25
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Технологии
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
До назначения гендиректором занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также возглавлял департамент внутреннего туризма.
РБК 09:34
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Происшествия
Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе
По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Армия и оружие
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет
Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° вчера в 05:50
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Экономика
Лукашенко поручил переработчикам найти новые рынки сбыта сахара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара, а не концентрироваться только на российском рынке, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 09:51
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29