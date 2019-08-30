Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник Футбол«ПСЖ» хочет обменять Неймара на троих игроков «Барселоны»

Стороны продолжают переговоры по трансферу нападающего Неймара. Парижане убеждают каталонцев включить в сделку форварда «сине-гранатовых» Усмана Дембеле. Помимо троих игроков «Барсы», французский клуб намерен получить доплату не менее 130 миллионов евро.
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