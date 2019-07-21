Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на БэйлаЕвро-футбол.ру вчера в 15:48
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан дал понять, что не видит место в составе для 30-летнего валлийца. 27-летний Неймар, по слухам, хочет покинуть парижскую команду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
ВСУ Украины нарушили бессрочное перемирие в Донбассе
О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе учебной переправы через реку внутри десантной машины утонули трое украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Иран отказался отпустить экипаж задержанного танкера
Власти Ирана уведомили российское посольство в Тегеране, что до окончания следствия экипаж задержанного британского танкера Stena Impero не может покинуть судно.
Обновлено вчера в 08:45
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнают соперников по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
Для "Краснодара" предстоящие матчи квалификации Лиги чемпионов станут дебютом в главном еврокубке, ранее краснодарцы выступали только в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Футбол
Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Встреча на стадионе "Фишт" в Сочи завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте гол с пенальти забил Сердар Азмун, а на 88-й минуте отличился Магомед Оздоев.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Мексике
Пять человек стали жертвами нападения неизвестных на посетителей одного из баров в туристической зоне мексиканского курорта Акапулько.
Обновлено в 01:38
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
В России стало больше детей-инвалидов
Количество детей-инвалидов в России ежегодно растет на 15—25 тысяч человек. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Экономика
Интервью: Максим Орешкин
М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде
Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25