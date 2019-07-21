Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на БэйлаЕвро-футбол.ру 15:48
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан дал понять, что не видит место в составе для 30-летнего валлийца. 27-летний Неймар, по слухам, хочет покинуть парижскую команду.
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