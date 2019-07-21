Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на БэйлаЕвро-футбол.ру 15:48
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан дал понять, что не видит место в составе для 30-летнего валлийца. 27-летний Неймар, по слухам, хочет покинуть парижскую команду.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Наполи» имеет три альтернативы Хамесу Родригесу
"Наполи" имеет три альтернативы Хамесу Родригесу, если не удастся договориться с "Реалом" о трансфере колумбийца.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
Обновлено в 14:28
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.
Обновлено в 16:50
Экономика
«Ростовавтодорстрой» реконструирует южный подъезд к Ростову за 4,2 млрд рублей
Стоимость контракта — 4,2 млрд рублей, работы должны быть выполнены к 10 октября 2023 года.
Обновлено в 13:27
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Политика
Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:53
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
"На Украине надо уметь договариваться" Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, источники RT в украинских политических силах раскритиковали как саму точку зрения президента, так и тот факт, что это заявление было сделано в день парламентских выборов.
Обновлено в 09:59
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Футбол
Гончаренко провел 100 матчей на посту главного тренера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел на своем посту 100 матчей, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44