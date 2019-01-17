Футбол
«ПСЖ» хочет купить у «Зенита» МаркизиоНева Спорт вчера в 20:16
Как сообщает Tuttomercatoweb, парижский клуб ищет возможность усилиться центральным хавбеком в зимнее трансферное окно, одним из вариантов является Маркизио. Также руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением ещё одного зенитовца — Леандро Паредеса.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34
Обновлено в 04:09
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Происшествия
Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево
Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе около 8.00 мск в ходе групповых полетов на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:44
Авто
Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу
На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт
Строители Крымского моста начали укладывать железнодорожные пути
Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути.
Обновлено в 03:47
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 04:02
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке
В пятницу, 18 января, Минобороны РФ подтвердило информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:42
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Авто
Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Авто
Hyundai начнет собирать двигатели в России
Ранее сообщалось, что для производства двигателей в России Hyundai собирается построить отдельное предприятие, которое может начать работать уже в 2021 году.
Обновлено в 05:07
Авто
В России подорожали все модели KIA
Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
Обновлено в 01:48
Общество
Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре
Обновлено в 05:27
Авто
Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе
Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Экономика
«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза
Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
Обновлено в 01:07
Авто
Nissan представит полноприводный седан Altima на гусеницах
Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»
Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Общество
MasterCard уточнила запрет автосписаний по окончании пробной подписки
Введенный MasterCard запрет автоматического списания платежей с карт потребителей после окончания срока действия бесплатных пробных подписок не коснется цифровых сервисов.
Обновлено в 04:45
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Экономика
Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров
В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Космос
В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект
При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией
Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Политика
Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
Обновлено в 06:14