Футбол
«ПСЖ» хочет избавиться от ПаредесаНева Спорт вчера в 08:42
Основной кандидатурой является Леандро Паредес, однако его уход из клуба может осложниться тем, что парижане хотят получить за игрока не менее 40 миллионов евро. Именно такую сумму команда заплатила за Паредеса петербургскому «Зениту». Паредес перешёл из «Зенита» в «ПСЖ» в январе текущего года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Религия
Папа Римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа Римский Франциск высказался против абортов, подчеркнув, что прерывать беременность нельзя, даже если плод болен.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Дагестане
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал произошедшее в пятницу на территории Дагестана сейсмомобытие.
Обновлено 24 мая в 20:25
Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери
Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.
Обновлено 24 мая в 14:45
Происшествия
Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Саратовом
Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
На Камчатке завершена подготовка основного берегового полигона к интенсивной боевой учебе
Обновлено в 01:02
Происшествия
Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии
В результате случившегося пострадали три человека. Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено вчера в 07:52
Музыка
Фестиваль «Музыкальный Олимп» пройдет в Петербурге
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, в здании Большого зала Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
Обновлено вчера в 23:50
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл морочит голову фанатам
На днях давний приятель герцогини Сассекской — визажист Дэниел Мартин, сделал во время своего интервью озадачившее многих заявление.
Обновлено 24 мая в 17:03
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено 24 мая в 17:39
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз
Трамп и Абэ являются большими поклонниками гольфа. Как отмечает агентство, они играют в него вместе уже в пятый раз.
Обновлено в 00:14
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет
До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.
Обновлено 23 мая в 08:21
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Хоккей
Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В Италии пройдут выборы в Европарламент
Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео
Т-64 является советским танк среднего типа. Он был создан в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.
Обновлено вчера в 13:21