Футбол
ПСЖ хочет 300 млн евро за НеймараSoccer.ru 15:27
ПСЖ установил ценник на своего нападающего Неймара. По данным французской прессы, парижане хотят получить за игрока 300 млн евро. При этом ПСЖ не желает продавать бразильца, поскольку требуя такие деньги, они практически не оставляют шансов другим клубам.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Экономика
Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку
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Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
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Обновлено в 17:59
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В Новой Зеландии власти потратят $135 млн на выкуп оружия у населения
Правительство Новой Зеландии запускает кампанию по выкупу у населения полуавтоматического оружия, сообщает NZ Herald.
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Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
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