Футбол
ПСЖ хочет 300 млн евро за НеймараSoccer.ru 15:27
ПСЖ установил ценник на своего нападающего Неймара. По данным французской прессы, парижане хотят получить за игрока 300 млн евро. При этом ПСЖ не желает продавать бразильца, поскольку требуя такие деньги, они практически не оставляют шансов другим клубам.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Здоровье
В Пензенской области отремонтируют Чемодановскую участковую больницу
Другие важные, актуальные и интересные новости из жизни Пензы и Пензенской области, России и мира вы сможете прочитать здесь.
Обновлено в 12:24
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Происшествия
Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.
Обновлено в 21:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Футбол
Семин был против покупки Мурило и не видит его в «Локо»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступал против трансфера бразильского защитника Мурило.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
Контактная группа по Донбассу в среду на заседании в Минске не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 10:50
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Общество
Костюмы на выпускной для юношей оказались дороже платьев для девушек
Костюмы для юношей на выпускной вечер стоят для родителей дороже, чем платья для девушек.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от российских двигателей
Китайское издание Sohu рассказало о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России.
Обновлено в 20:11
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Общество
СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Футбол
«Енисей» подписал обладателя Кубка России, а также Киреева и Бугаева
Как и сообщал «Матч ТВ», состав «Енисея» также пополнил полузащитник Игорь Киреев (контракт «1+1»), игравший в «Мордовии», а также защитник Роман Бугаев (контракт «1+1»), в минувшем сезоне выступавший за «Ротор» и «Томь».
Обновлено в 06:44
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика
В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатора группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено в 13:06
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Министерство обороны планирует изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант» выпускникам гражданских вузов.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57