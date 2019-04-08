Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»Чемпионат вчера в 16:54

Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до окончания основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер. В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства.
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«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 17:16

«Страсбург» не позволил «ПСЖ» оформить чемпионский титул

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Чемпионатвчера в 16:54

«ПСЖ» ушел от поражения в матче со «Страсбуром»

Матч ТВвчера в 16:51

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» и упустил шанс оформить досрочное чемпионство

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«ПСЖ» нужно набрать два очка в восьми матчах, чтобы стать чемпионом Франции

Sports.ruвчера в 16:55

Гол Керера помог «ПСЖ» уйти от поражения в матче против «Страсбура»

Советский спортвчера в 17:16
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Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Засуха в Европе привела к глобальному дефициту зерна

Засуха в Европе в 2018 году привела к глобальному дефициту зерна и нового урожая может не хватить, чтобы покрыть потребности экономики.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено 06 апреля в 17:48
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Роструд рассказал, как будем отдыхать в мае

В связи с переносом выходных дней у граждан страны появилась возможность хорошо отдохнуть в мае.
Обновлено 05 апреля в 04:14
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

В Приморье начнут изготавливать консервную упаковку для морепродуктов

Завод по производству упаковочных материалов находится в Находке В Находке резидент Свободного порта Владивостока ООО "Восточный берег" займёт выпуском консервной упаковки для морепродуктов.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Три тысячи жителей Архангельска вышли на протест

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

Пострадавшего доставили в больницу. Как уточнил источник в экстренных службах, пешехода сбил автомобиль скорой помощи.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев примерял образ «стильного бродяги»

Дмитрий Нагиев опубликовал в социальной сети Instagram пост, представ в новом для себя образе "стильного бродяги".
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Акционеры исключили Карлоса Гона из совета директоров концерна Nissan

На внеочередном собрании акционеров японского концерна Nissan было решено исключить из совета директоров Карлоса Гона, а также его ближайшего сподвижника Грега Келли.
Обновлено в 00:25
Авто

Бюджетные автомобили Ravon скоро начнут продавать в России

Накануне стало известно, что компания GM Uzbekistan начала продажи бюджетных седанов Ravon в Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

«Трансконтейнер» снимают с гарантии

Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасности клещей

В случае укуса клеща, напомнили в ведомстве, насекомое нужно привезти на исследование в лабораторию, адреса которых можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено 06 апреля в 03:58
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.
Обновлено вчера в 10:12
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