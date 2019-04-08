Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»Чемпионат вчера в 16:54
Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до окончания основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер. В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства.
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«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» и упустил шанс оформить досрочное чемпионство
Спорт-Экспрессвчера в 16:54
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