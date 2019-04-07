Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»Чемпионат вчера в 16:54

Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до окончания основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер. В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Реакция Мбаппе на антигол года в матче «ПСЖ». Видео

Спорт-Экспресс06:28

ПСЖ — «Страсбург». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Франции 7 апреля 2019 года

LiveSport.ru06 апреля в 03:00

Гол Керера помог «ПСЖ» уйти от поражения в матче против «Страсбура»

Советский спортвчера в 17:16

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Чемпионатвчера в 16:54

«ПСЖ» ушел от поражения в матче со «Страсбуром»

Матч ТВвчера в 16:51

«Страсбург» не позволил «ПСЖ» оформить чемпионский титул

Евро-футбол.рувчера в 16:53

«ПСЖ» впервые в сезоне лиги 1 не выиграл дома

Sports.ru01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Экономика

Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Общество

Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей

Обновлено в 04:48
Происшествия

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Гаджеты

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Intel отказывается от выпуска Compute Card

Модульные микрокомпьютеры Compute Card были представлены компанией Intel в 2017 году.
Обновлено в 03:33
Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Из окна дома на Муравленко в Тюмени выпал 4-летний мальчик

Сегодня днем, 7 апреля, из окна многоэтажного дома на улице Муравленко в Тюмени выпал ребенок.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Происшествия

Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

Обновлено в 05:40
Здоровье

Дюжину медицинских учреждений построят до 2022 года в «новой» Москве

В.Жидкин напомнил, что с 2012 года на новых территориях построено 62 социальных объекта, в том числе 11 – в области здравоохранения.
Обновлено в 03:37
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Обновлено в 04:33
Транспорт

Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД

Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Коломне

Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.
Обновлено в 05:18
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено в 06:22
Общество

Наказана матерившаяся на уроке томская учительница

В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала многодетной мамой

Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:57
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Происшествия

В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище

Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Футбол

Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом

Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Происшествия

ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций

«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Космос

Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид

Обновлено в 05:35
Политика

Объявлены итоги первого тура выборов президента на Украине

Украинский ЦИК подвел официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное