Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»Чемпионат вчера в 16:54
Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до окончания основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер. В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства.
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«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» и упустил шанс оформить досрочное чемпионство
Спорт-Экспрессвчера в 16:54
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Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
На Приморском шоссе такси опрокинуло грузовик с хлебом
Обновлено в 00:29
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей
Как сообщает Роспотребнадзор, в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки
Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Раскрыт механизм передачи наследственной информации в обход ДНК
Законы и механизмы передачи генетической информации давно интересуют учёных.
Обновлено 05 апреля в 09:08
Политика
Председатель Госдумы предложил изменить Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить принцип формирования правительства.
Обновлено 06 апреля в 04:58
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины
Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду
Обновлено в 01:52
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan
Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01