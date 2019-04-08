Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»Чемпионат вчера в 16:54

Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до окончания основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер. В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» впервые в сезоне лиги 1 не выиграл дома

Sports.ru01:23

«ПСЖ» ушел от поражения в матче со «Страсбуром»

Матч ТВвчера в 16:51

Гол Керера помог «ПСЖ» уйти от поражения в матче против «Страсбура»

Советский спортвчера в 17:16

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Чемпионатвчера в 16:54

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 17:16

«ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» и упустил шанс оформить досрочное чемпионство

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«Страсбург» не позволил «ПСЖ» оформить чемпионский титул

Евро-футбол.рувчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище

Обновлено в 01:15
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

На Приморском шоссе такси опрокинуло грузовик с хлебом

Обновлено в 00:29
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о начале сезона активности клещей

Как сообщает Роспотребнадзор, в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездки

Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:20
Экономика

Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними

После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Раскрыт механизм передачи наследственной информации в обход ДНК

Законы и механизмы передачи генетической информации давно интересуют учёных.
Обновлено 05 апреля в 09:08
Политика

Председатель Госдумы предложил изменить Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить принцип формирования правительства.
Обновлено 06 апреля в 04:58
Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины

Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Хавбек ЦСКА: фанаты «Спартака» помогли нам одолеть их команду

Обновлено в 01:52
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров компании Nissan

Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Хоккей

«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска

Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное