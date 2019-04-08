Футбол

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:16

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Эрик Шупо-Мотинг и Тило Керер. У гостей мячи забили Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес.
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Гол Керера помог «ПСЖ» уйти от поражения в матче против «Страсбура»

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«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

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Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

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Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога

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