«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:16

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Эрик Шупо-Мотинг и Тило Керер. У гостей мячи забили Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес.

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