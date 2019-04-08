Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата ФранцииГазета.Ru 17:16
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Эрик Шупо-Мотинг и Тило Керер. У гостей мячи забили Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес.
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