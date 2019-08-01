Футбол
«ПСЖ» интересуется Пауло ДибалойЕженедельник Футбол вчера в 05:36
Руководство парижан видит в футболисте усиление центральной атакующей линии команды. Сам игрок ранее заявлял, что не хочет покидать «Ювентус». Сообщалось, что «Юве» уже достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку.
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Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Минобороны Японии считает пуски северокорейских ракет угрожающими
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено вчера в 01:44
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено 04 августа в 17:43
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Косельни не хочет оставаться в «Арсенале»
Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни не намерен оставаться в составе команды.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Обновлено вчера в 13:47
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии
Обновлено вчера в 17:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:08
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00