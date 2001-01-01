ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболкахRT на русском 16:16

Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью: «Нотр-Дам» на спине. На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке.

ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

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