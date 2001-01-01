ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболкахRT на русском 16:16

Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью: «Нотр-Дам» на спине. На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке.

ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

Политика Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Политика Перенос «Брексита» обойдется Европарламенту в €21 млн Расходы на зарплату британским депутатам, отмечает Welt am Sonntag, обходятся европейским налогоплательщикам в €36,6 млн в год.

Политика Желаю Вам успехов: премьер-министр Армении по-украински поздравил Зеленского с победой "Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины", — гласит надпись на украинском языке в Twitter премьер-министра Армении.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ» Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".

Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму "Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Хоккей Канада забросила 11 шайб Белоруссии на ЮЧМ, Швеция обыграла Словакию В другом матче дня Швеция победила Словакию со счетом 5:1 и догнала по очкам сборную России в таблице группы В. Обе команды имеют по шесть очков и сыграют друг с другом 23 апреля.

Здоровье Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Футбол «Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером» «Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Космос SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Политика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Общество Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.