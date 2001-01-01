Футбол

ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболкахRT на русском 16:16

Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью: «Нотр-Дам» на спине. На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

RT на русском16:16

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Матч ТВ15:51

Чемпионы Франции по футболу заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»

РБК15:37

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Sportbox.RU15:51

«ПСЖ» - «Монако»: хозяева играют с надписью «Notre-Dame» вместо фамилий на футболках

Спорт-Экспресс15:38

Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам

Бомбардир.ру16:40

«ПСЖ» и «Монако» играют в особой форме – с изображением Нотр-Дама на груди

Sports.ru15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика

Масляков отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Многолетний руководитель КВН Александр Масляков высказался о выборах на Украине.
Обновлено в 12:59
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Политика

Опубликованы новые результаты выборов президента Украины

Обновлено в 16:35
Политика

Перенос «Брексита» обойдется Европарламенту в €21 млн

Расходы на зарплату британским депутатам, отмечает Welt am Sonntag, обходятся европейским налогоплательщикам в €36,6 млн в год.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Футбол

Клопп: «Пенальти был, защитник хватал Салаха пять или шесть раз»

Без всякого сомнения, пенальти был. Защитник хватал Салаха пять или шесть раз. Сейчас мы наслаждаемся моментом.
Обновлено в 13:46
Политика

Желаю Вам успехов: премьер-министр Армении по-украински поздравил Зеленского с победой

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины", — гласит надпись на украинском языке в Twitter премьер-министра Армении.
Обновлено в 16:45
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Хоккей

Канада забросила 11 шайб Белоруссии на ЮЧМ, Швеция обыграла Словакию

В другом матче дня Швеция победила Словакию со счетом 5:1 и догнала по очкам сборную России в таблице группы В. Обе команды имеют по шесть очков и сыграют друг с другом 23 апреля.
Обновлено в 16:08
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»

«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 13:57
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

В США сравнили С-400 со смертоносным копьем Короля Ночи

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Себастьян Роблин сравнил с копьем Короля Ночи, предводителем белых ходоков.
Обновлено в 12:53
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Кино

«Проклятие плачущей» возглавило американский бокс-офис

Премьерный уикенд принес создателям фильма "Проклятие плачущей" $26,5 млн.
Обновлено в 16:07
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное