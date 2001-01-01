Футбол
ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболкахRT на русском 16:16
Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью: «Нотр-Дам» на спине. На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке.
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Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
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Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
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Кучма пожалел будущего президента Украины
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Главным же препятствием при первых шагах жизни в Китае для россиянок является кухня.
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В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
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