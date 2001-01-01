Футбол

ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболкахRT на русском 16:16

Футболисты ПСЖ вышли на поле в форме с изображением собора Парижской Богоматери и надписью: «Нотр-Дам» на спине. На матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу игроки ПСЖ вышли в специальной экипировке.
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ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

RT на русском16:16

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Матч ТВ15:51

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Sportbox.RU15:51

«ПСЖ» - «Монако»: хозяева играют с надписью «Notre-Dame» вместо фамилий на футболках

Спорт-Экспресс15:38

Чемпионы Франции по футболу заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»

РБК15:37
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