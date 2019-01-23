Футбол
«Зенит» договорился о продаже Леандро Паредеса в «ПСЖ»Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:43
Петербургский футбольный клуб «Зенит» практически договорился с французским «Пари Сен-Жермен» о переходе туда аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
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Как стало известно Sport24.ru, сделка по переходу аргентинского полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в «ПСЖ» близка к завершению. Представители петербургского клуба, в частности исполнительный директор Павел Пивоваров, находятся в офисе «ПСЖ» в Париже.Sport24.ru03:40
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