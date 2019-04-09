«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» ФернандоSport24.ru 12:51

Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо находится в сфере интересов «ПСЖ» и «Ромы», сообщает Globo Esporte. Официальных предложений красно-белым на данный момент не поступало, но парижане и римляне уже узнавали о возможности приобретения 27-летнего футболиста.

Происшествия В аэропорту Тираны ограбили лайнер «Австрийских авиалиний» В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Политика Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".

Шоу-бизнес У Аршавина появилась новая возлюбленная Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Шоу-бизнес Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.

Авто Компания Lister может начать выпуск купе на базе Range Rover Как известно, проект Range Rover SV Coupe компания по неизвестным причинам отказалась и закрыла.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Политика Рунет получит суверенитет в ноябре Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.

Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

Армия и оружие Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Политика Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.

Технологии Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".

Авто Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.

Общество Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.

Энергетика НОВАТЭК уже планирует третий СПГ-завод НОВАТЭК уже планирует третий СПГ-завод Крупнейший в России производитель СПГ НОВАТЭК собирается начать третий проект по сжижению газа сразу после окончания второго — «Арктик СПГ».

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.