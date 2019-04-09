Футбол

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» ФернандоSport24.ru 12:51

Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо находится в сфере интересов «ПСЖ» и «Ромы», сообщает Globo Esporte. Официальных предложений красно-белым на данный момент не поступало, но парижане и римляне уже узнавали о возможности приобретения 27-летнего футболиста.
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СМИ узнали об интересе «ПСЖ» и «Ромы» к футболисту «Спартака»

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СМИ: «ПСЖ» и «Рома» заинтересованы в полузащитнике «Спартака» Фернандо

Матч ТВ13:24

«ПСЖ» и «Рома» интересуются Фернандо

Sports.ru13:18

СМИ: «ПСЖ» и «Рома» интересуются Фернанду

Спорт-Экспресс13:08

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Sport24.ru12:51

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Бомбардир.ру13:43

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