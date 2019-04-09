Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» ФернандоSport24.ru 12:51
Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо находится в сфере интересов «ПСЖ» и «Ромы», сообщает Globo Esporte. Официальных предложений красно-белым на данный момент не поступало, но парижане и римляне уже узнавали о возможности приобретения 27-летнего футболиста.
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Умер философ и культуролог Вадим Межуев
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Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Новость о дебюте модели Toyota Highlander четвертого поколения сообщила пресс-служба японской компании, сопроводив анонс оригинальным тизером.
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Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда
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Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
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В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
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Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
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Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
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Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
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Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
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Спрос на облигации Saudi Aramco составил $100 млрд
Объем заявок на облигации саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco составил около $100 млрд, что в восемь раз превысило объем размещения — $12 млрд.
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Тверское объединение строителей: программа благоустройства Твери вновь под угрозой срыва
Яркий пример - Аллея Славы в Мамулино, где работы завершались в морозы и под снегопадами.
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Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына
Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
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"Все на кассу!" ГК «Эгида» рассказала смолянам о новых правилах торговли
Напомним, с 1 июля 2018 года использование онлайн-касс стало обязательным для организаций и индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и «патенте», работающих в сфере торговли и общепита и имеющих наемных сотрудников.
Обновлено в 15:15