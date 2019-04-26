Футбол

«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18

Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
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СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро

Советский спорт04:59

«ПСЖ» готовит новое предложение голкиперу «МЮ»

Sport.ru03:43

Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа может продолжить карьеру во Франции

Газета.Ru03:43

«ПСЖ» готов предложить «МЮ» за Де Хеа €60 млн

Sport24.ru03:30

«ПСЖ» готов заплатить € 70 млн за де Хеа

Чемпионат04:32

В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 23:34

В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

Матч ТВвчера в 23:34
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
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Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Происшествия

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В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
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Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
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В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
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Литва пригрозила России за выдачу паспортов жителям Донбасса

Выдача паспортов РФ жителям Донбасса будет иметь последствия, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
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«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

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Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
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Дизайн iPhone 2019 показали на видео

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В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
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Футбол

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Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
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Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
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После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
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Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
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В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

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«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено в 12:26
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Под Крымским мостом прекращено движение судов

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
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Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери

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Певица Светлана Лобода заявила, что её гастроли в Прибалтике сорвались из-за организатора-мошенника.
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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