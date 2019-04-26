Футбол
«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18
Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Деарне и Стольберг покинут клуб КХЛ «Авангард»
Обновлено в 11:59
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия
Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика
Литва пригрозила России за выдачу паспортов жителям Донбасса
Выдача паспортов РФ жителям Донбасса будет иметь последствия, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Обновлено в 08:01
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Общество
Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Дизайн iPhone 2019 показали на видео
Обновлено в 04:50
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро
В Евросоюзе 26 апреля прекращен выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 12:05
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Музыка
Светлана Лобода рассказала, как пострадала от рук мошенников
Певица Светлана Лобода заявила, что её гастроли в Прибалтике сорвались из-за организатора-мошенника.
Обновлено в 12:02