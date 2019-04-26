Футбол

«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18

Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
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СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро

Советский спорт04:59

«ПСЖ» готовит новое предложение голкиперу «МЮ»

Sport.ru03:43

Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа может продолжить карьеру во Франции

Газета.Ru03:43

«ПСЖ» готов предложить «МЮ» за Де Хеа €60 млн

Sport24.ru03:30

«ПСЖ» готов заплатить € 70 млн за де Хеа

Чемпионат04:32

В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 23:34

В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

Матч ТВвчера в 23:34
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Армия и оружие

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Происшествия

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Общество

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Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
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Футбол

В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы

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Политика

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
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Общество

В Новосибирске скончался Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

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Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
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Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
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Определены наилучшие для творчества периоды жизни

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МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

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Давид де Хеа
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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