Футбол
«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18
Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Обновлено в 04:54
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
У полковника ФСБ при обыске нашли огромные суммы, драгоценности и коллекции часов. «Будет второй Захарченко»
Во время обысков у Черкалина нашлись драгоценности и коллекции дорогих часов, а также миллионы рублей.
Обновлено в 05:29
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно
Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено вчера в 00:14
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Общество
Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву
В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы
Ассоциация европейских клубов (ECA) предложила ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов, сообщает журналист Мартин Циглер.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Парень и девушка попали в больницу после свидания на крыше поезда
Молодые люди в 23.20 мск четверга залезли на вагон-зерновоз грузового поезда, где и получили удар током высокого напряжения.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить еще один новый бюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Опубликованы первые кадры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры фильма Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Барнауле врач-нарколог и пациент пойдут под суд за «закладки»
В Барнауле городская прокуратура передала в суд уголовное дело врача-нарколога и ее пациента, которые занимались сбытом наркотиков.
Обновлено в 04:43
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Телеведущая считает, что Ольга Бузова принижает себя тем, что выступает на не раскрученных площадках.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР
Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Авто
УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»
От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16