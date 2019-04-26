Футбол
«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18
Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
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Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
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Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Роспотребнадзор подтвердил сокращение вспышек дизентерии
Представитель надзорного ведомства констатировала факт сокращения случаев заболевания острой кишечной инфекцией.
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Здоровье
Заразные посиделки. Кто и зачем устраивает вирусные вечеринки?
В интернете всё чаще говорят и пишут о вирусных вечеринках.
Обновлено в 17:08
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
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Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Экономика
ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 18:49
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Культура
Путин выразил соболезнования близким Элины Быстрицкой
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
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Накануне на одном из центральных японских телеканалов «ТВS» вышло очередное шоу, гостем которого стал сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Обновлено в 20:03
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Космос
Первые организмы могли развиться до образования скалистых планет
Жизнь могла возникнуть в нашей Солнечной системе еще до того, как Земля закончила формироваться.
Обновлено в 06:17
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Наука
Чем нас лечат: Бронхо-Мунал. Вакцина в капсуле
Чем капсулы напоминают вакцину, чем вакцина отличается от сыворотки, зачем в кишечнике нужны пейеровы бляшки, что такое лизаты (и почему «ТрансАвтоЛиз» — это смешно), а также поможет ли Бронхо-Мунал от бактериальных инфекций и ОРВИ, читайте на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель сообщила о своей беременности
Обновлено в 16:18
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56