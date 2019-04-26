Футбол

«ПСЖ» готовит предложение по трансферу де ХеаЕвро-футбол.ру 04:18

Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед". По данным The Sun, парижский гранд готов заплатить за переход 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.
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СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро

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В Англии сообщили о готовности «ПСЖ» приобрести де Хеа за 70 миллионов евро

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» де Хеа может продолжить карьеру во Франции

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