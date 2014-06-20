Ранее сообщалось, что Навас, которому руководство Реала заявило, что не рассчитывает на него в будущем, может стать заменой голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего в ПСЖ. Напомним, что Навас перешел в Реал из Леванте в августе 2014 года за 10 миллионов евро.

«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса

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