Футбол
«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера НавасаСоветский спорт вчера в 09:33
Ранее сообщалось, что Навас, которому руководство Реала заявило, что не рассчитывает на него в будущем, может стать заменой голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего в ПСЖ. Напомним, что Навас перешел в Реал из Леванте в августе 2014 года за 10 миллионов евро.
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Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
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Обновлено в 12:16
Политика
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Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Четверо пострадали в результате стрельбы в центре Лос-Анджелеса
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Общество
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Экономика
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Обновлено в 11:43
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия
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Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Экономика
Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят
Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский призвал завесить всю страну украинскими флагами
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.
Обновлено в 15:22
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Теннис
Донской вышел в финал квалификации US Open
Россиянин Евгений Донской вышел в финал квалификации US Open.
Обновлено в 15:30
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Песков отметил нагнетание истерии после взрыва под Архангельском
СМИ специально раздувают нездоровую истерию вокруг взрыва на морском полигоне Минобороны в Архангельской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Мария Порошина до сих пор не может похудеть после пятых родов
Мария Порошина в начале этого года стала мамой уже в пятый раз. Актриса впервые стала мамой сына.
Обновлено в 08:47
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27