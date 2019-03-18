Футбол

«ПСЖ» готов купить Гризманна, если продаст Неймара или МбаппеSport24.ru вчера в 09:37

По информации источника, в трансфере 27-летнего француза может быть заинтересован «ПСЖ» при условии, что парижанам придется летом продать Неймара или Килиана Мбаппе, которым в СМИ часто предрекают скорый переход в «Реал».
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«ПСЖ» рассматривает Гризманна в качестве замены Мбаппе и Неймару

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«ПСЖ» готов купить Гризманна, если продаст Неймара или Мбаппе

Sport24.ruвчера в 09:37
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