«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол вчера в 11:26

«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

Спорт день за днем

Политика Зеленского пригласили посетить Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.

Гаджеты Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах Южнокорейская Samsung Electronics отложила свои медиамероприятия в Гонконге и Шанхае по случаю запуска на рынок нового гнущегося смартфона Galaxy Fold.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Космос Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался сегодня ночью, 21 апреля.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Политика Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».

Политика Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Энергетика Крыму подобрали надежного трейдера Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках, говорят два источника "Ъ".

Общество Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.

Игры Epic Games купила эксклюзивность Phoenix Point за миллионы долларов Болгарская студия Snapshot Games, разработавшая Phoenix Point, могла получить более $2 млн за то, что игра стала эксклюзивом Epic Games Store.

Происшествия В Петербурге автомобиль пытался перепрыгнуть через мост В Санкт-Петербурге водитель пытался перепрыгнуть через Сампсониевский мост на автомобиле.

Культура 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Происшествия Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.

Футбол Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

Теннис Медведев вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP Чемпионская гонка ATP от 22 апреля: 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235 7 (97).

Транспорт Минтранс изменит метод учета регулярности авиарейсов Новые нормы учета регулярности авиарейсов разрабатывают в Минтрансе. Об этом «Известиям» рассказали в самом ведомстве.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Политика Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.