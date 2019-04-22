Футбол
«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол вчера в 11:26
|17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
|23′
Макс Градель
|41′
|53′
Бубакари Сумаре
|70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
|75′
|79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
|83′
|85′
Тиаго Мендес
|50%
|Владение мячом
|50%
|70%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тулуза
Расстановка 3‑4‑3
30
Рейне
3
Седзи
6
Жюльен
29
Мубандже
2
Амьян Аду
26
Сидибе
17
Сангаре
12
Силла
22
Гарсия
7
Градель
10
Лейя-Исека
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
19
Пепе
23
Мендес
12
Иконе
24
Сумаре
10
Фонте
11
Араужо
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).
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