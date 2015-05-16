ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболуRT на русском 11:06

Футболисты «Пари Сен-Жермен» стали недосягаемы для преследователей после того, как главные конкуренты из «Лилля» потеряли очки в матче 33-го тура Лиги 1. Благодаря ничьей "Тулузы" и "Лилля" в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1.

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

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