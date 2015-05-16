Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболуRT на русском 11:06

Тулуза — Лилль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Муниципальный стадион Тулузы
17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
23′
Макс Градель
41′
53′
Бубакари Сумаре
70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
75′
79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
83′
85′
Тиаго Мендес
Футболисты «Пари Сен-Жермен» стали недосягаемы для преследователей после того, как главные конкуренты из «Лилля» потеряли очки в матче 33-го тура Лиги 1. Благодаря ничьей "Тулузы" и "Лилля" в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1.
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