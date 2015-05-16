«ПСЖ» досрочно стал чемпионом ФранцииSport24.ru 11:10

«ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции в восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).

Спорт день за днем

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Политика Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Политика На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Гаджеты Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.

Культура В Ростове-на-Дону открылись молодежные Дельфийские игры В Ростове-на-Дону сегодня открылись молодежные Дельфийские игры, передает канал "Россия 24".

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Армия и оружие Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.

Политика На Украине раньше времени опубликовали результаты экзитполов На сайте украинского Национального экзитпола появились первые данные о результатах опросов, проведенных среди избирателей на выходе с участков после голосования во втором туре президентских выборов.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Политика Порошенко обещает подписать закон о языке «Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я, как Президент Украины, буду иметь возможность его подписать, и точно подпишу», – отметил он.

Кино Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Политика Exit-pool: результат в пользу Зеленского Лидером голосования стал шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,24%.

Политика Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.

Космос Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Общество Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.