Футбол
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом ФранцииSport24.ru 11:10
|17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
|23′
Макс Градель
|41′
|53′
Бубакари Сумаре
|70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
|75′
|79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
|83′
|85′
Тиаго Мендес
|50%
|Владение мячом
|50%
|70%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тулуза
Расстановка 3‑4‑3
30
Рейне
3
Седзи
6
Жюльен
29
Мубандже
2
Амьян Аду
26
Сидибе
17
Сангаре
12
Силла
22
Гарсия
7
Градель
10
Лейя-Исека
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
19
Пепе
23
Мендес
12
Иконе
24
Сумаре
10
Фонте
11
Араужо
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
«ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции в восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).
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