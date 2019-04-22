Футбол

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом ФранцииSport24.ru 11:10

Тулуза — Лилль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Муниципальный стадион Тулузы
17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
23′
Макс Градель
41′
53′
Бубакари Сумаре
70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
75′
79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
83′
85′
Тиаго Мендес
«ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции в восьмой раз в своей истории. Парижский клуб стал недосягаемым по очкам после того, как идущий вторым "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой" (0:0).
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