Футбол

«ПСЖ» договорился с полузащитником «Зенита» ПаредесомВести.Ru 12:39

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес покинет "Зенит" нынешнем зимой. Однако футболист продолжит карьеру не лондонском "Челси", а в рядах чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". В пятницу "ПСЖ" договорился с Паредесом о контракте.
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«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Газета.Ru13:49

СМИ: Передес договорился с «ПСЖ» о контракте на 4,5 года

Советский спорт11:20

Источник: хавбек «Зенита» Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям контракта

Чемпионат11:03

«СЭ»: «ПСЖ» и «Зенит» могут сойтись на 37-38 млн евро за Паредеса»

Sports.ru13:05

Паредес перейдет из «Зенита» в «ПСЖ», если французы увеличат сумму трансфера на 2-3 миллиона евро

Спорт-Экспресс12:39

Паредес согласовал условия контракта с «ПСЖ», «Зенит» требует 50 миллионов евро

Sport24.ru10:46

Источник: «ПСЖ» предложил «Зениту» 35 миллионов евро за Паредеса

Матч ТВ07:08
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

«Барселона» и «Реал» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании

В результате жеребьевки были определены следующие пары команд: "Бетис" - "Эспаньол" "Севилья" - "Барселона" "Хетафе" - "Валенсия" "Реал" - "Жирона".
Обновлено в 11:31
Футбол

Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер присоединился к петербургской команде, которая в настоящее время проводит зимний тренировочный сбор в Катаре.
Обновлено в 07:25
Футбол

Смолов вошёл в топ-5 форвардов, которые могут помочь «Реалу»

Обновлено в 13:33
Футбол

Роман Еременко стал игроком «Ростова»

Обновлено вчера в 22:12
Футбол

«Зенит» приобретет защитника сборной Украины Ракицкого

Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.
Обновлено в 09:33
Футбол

В футболе могут ввести наказание за случайную игру рукой

Новое правило не будет действовать в штрафной площади, то есть за случайную игру рукой арбитр, как и прежде, не сможет назначить пенальти.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Динамо» обыграло «Погонь», Марков сделал дубль

Обновлено в 10:53
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» перешел в немецкий клуб

Голкипер сборной Грузии перешел в «Крылья Советов» в 2015 году, а в сезоне-2017/18 выступал за «Анжи» на правах аренды.
Обновлено в 12:04
Футбол

Гвардиола: «День рождения отмечу с семьей. Друзей у меня нет»

Обновлено в 10:15
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

На стадионе «Аякса» установили бюст Кройффа

Обновлено в 13:03
Футбол

Бекхэм подержал в руках медаль Мбаппе с ЧМ-2018 и передал привет детям

Англичанин взял в руки золотую медаль француза с ЧМ-2018 и передал привет своим детям.
Обновлено в 12:59
Футбол

Кокорин в СИЗО посещает спортзал примерно четыре раза в неделю

Адвокат нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила в интервью РИА Новости, что футболист в СИЗО в течение месяца посещает спортзал примерно четыре раза в неделю.
Обновлено в 10:35
Футбол

Руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют более 200 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Футбол

Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.
Обновлено в 07:24
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