«ПСЖ» договорился с полузащитником «Зенита» ПаредесомВести.Ru 12:39

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес покинет "Зенит" нынешнем зимой. Однако футболист продолжит карьеру не лондонском "Челси", а в рядах чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". В пятницу "ПСЖ" договорился с Паредесом о контракте.

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