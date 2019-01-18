Футбол
«ПСЖ» договорился с полузащитником «Зенита» ПаредесомВести.Ru 12:39
Аргентинский полузащитник Леандро Паредес покинет "Зенит" нынешнем зимой. Однако футболист продолжит карьеру не лондонском "Челси", а в рядах чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". В пятницу "ПСЖ" договорился с Паредесом о контракте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол
«Барселона» и «Реал» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
В результате жеребьевки были определены следующие пары команд: "Бетис" - "Эспаньол" "Севилья" - "Барселона" "Хетафе" - "Валенсия" "Реал" - "Жирона".
Обновлено в 11:31
Футбол
Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер присоединился к петербургской команде, которая в настоящее время проводит зимний тренировочный сбор в Катаре.
Обновлено в 07:25
Футбол
Смолов вошёл в топ-5 форвардов, которые могут помочь «Реалу»
Обновлено в 13:33
Футбол
Роман Еременко стал игроком «Ростова»
Обновлено вчера в 22:12
Футбол
«Зенит» приобретет защитника сборной Украины Ракицкого
Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступает с 2003 года.
Обновлено в 09:33
Футбол
В футболе могут ввести наказание за случайную игру рукой
Новое правило не будет действовать в штрафной площади, то есть за случайную игру рукой арбитр, как и прежде, не сможет назначить пенальти.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Динамо» обыграло «Погонь», Марков сделал дубль
Обновлено в 10:53
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Анжи» перешел в немецкий клуб
Голкипер сборной Грузии перешел в «Крылья Советов» в 2015 году, а в сезоне-2017/18 выступал за «Анжи» на правах аренды.
Обновлено в 12:04
Футбол
Гвардиола: «День рождения отмечу с семьей. Друзей у меня нет»
Обновлено в 10:15
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
На стадионе «Аякса» установили бюст Кройффа
Обновлено в 13:03
Футбол
Бекхэм подержал в руках медаль Мбаппе с ЧМ-2018 и передал привет детям
Англичанин взял в руки золотую медаль француза с ЧМ-2018 и передал привет своим детям.
Обновлено в 12:59
Футбол
Кокорин в СИЗО посещает спортзал примерно четыре раза в неделю
Адвокат нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила в интервью РИА Новости, что футболист в СИЗО в течение месяца посещает спортзал примерно четыре раза в неделю.
Обновлено в 10:35
Футбол
Руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют более 200 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Футбол
Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.
Обновлено в 07:24