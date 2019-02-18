Футбол
«ПСЖ» договорился с Верратти о продлении контрактаProstoProSport вчера в 22:36
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти продолжит выступления в чемпионате Франции. Об этом информирует Paris United. Согласно источнику, 26-летний игрок согласовал со столичным клубом условия нового контракта, который будет рассчитан до 2024 года.
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СМИ: Верратти продлит контракт с «ПСЖ» и будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год
Спорт-Экспрессвчера в 13:49
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