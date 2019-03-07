Футбол
«ПСЖ» договорился с Буффоном о продлении контрактаСоветский спорт вчера в 23:59
Как сообщает L'Equipe, новое соглашение Буффона с парижским клубом будет продлено как минимум на один сезон. Действующий контракт итальянского вратарь с ПСЖ истекает в конце сезона, но стороны договорились активировать опцию по его автоматическому продлению еще на год.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
В МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Как сообщало ИА REGNUM, в госдепартаменте США заявили о задержании в городе Новороссийске Краснодарского края двух граждан Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка
Центральный банк России отозвал лицензию у башкирской кредитной организации Роскомснаббанк, сообщается 7 марта на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя
По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Huawei подала в суд на правительство США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против правительства США, утверждая, что запрет на деловое сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование этого предприятия, является незаконным.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане
Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату изучить учебники по международному праву.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии
Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео
Минобороны России опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.
Обновлено в 00:46
Политика
Поклонская рассказала об арестованном счете на Украине
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Минздрав разберется с навязыванием платных услуг в поликлиниках
Минздрав разработает проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Начальник из «Газпрома» обматерил подчиненных за «воровство трубы»
На записи слышно, как член правления компании Сергей Прозоров распекает подчиненных за безответственное отношение к строительству объектов «Газпрома» в Ленобласти и исчезновение участка газопровода в Приозерске.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»
«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено 05 марта в 23:45
Экономика
Финансовая разведка будет контролировать застройщиков Подмосковья
Ведомства на безвозмездной основе будут сотрудничать для «выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием» денег дольщиков и для борьбы с коррупцией, заявил представитель Московской области.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей
В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Похищение ребенка вторым родителем предложили наказывать уголовно
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.
Обновлено в 01:13
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
В США оценили российские автомобили Aurus
5 марта в Женеве состоялась презентация автомобилей Aurus. Это имя — рыночное название машин проекта "Кортеж".
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Композиты для производства самолета МС-21 заменят российскими
Зарубежные композиционные материалы, необходимые для строительства самолета МС-21, заменят российскими аналогами в течение двух лет.
Обновлено 05 марта в 05:44
Экономика
Брошенные самолеты «Трансаэро» не нашли покупателя
Аукцион по продаже самолетов авиакомпании "Трансаэро", брошенных в аэропортах Внуково и Домодедово, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже
Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено вчера в 13:26
Путешествия
В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы
В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев.
Обновлено вчера в 21:27