Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере Де Йонга
Sport24.ru
02:45

Французский «ПСЖ» согласовал с «Аяксом» трансфер полузащитника Френки Де Йонга. Парижане заплатят за голландца 75 млн евро, договор практически подписан, сообщает De Telegraaf. Ранее сообщалось, что купить Де Йонга намерена испанская «Барселона».
Sport24.ru02:45

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