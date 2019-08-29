Футбол
Матч ТВ«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани
«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.
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Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Армия и оружие
Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ
Московский Комсомолец вчера в 13:25
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.
Газета.Ru 17:34
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
Tvoe-avto.com 05:03
Гаджеты
Samsung готовит OLED-панели нового поколения для Galaxy S11
В следующем году компания Samsung должна представить революционную линейку Samsung Galaxy S11, в которую, если верить последней утечке модельных номеров, войдут три модели.
iXBT.com 02:17
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич получил травмы в ДТП
Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич, известный в России по выступлению за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи», попал в автомобильную аварию на родине.
Sport24.ru 13:21
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Политика
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
RT на русском 15:21
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить практику предоставления безвизового въезда для граждан РФ на Гуам и Северные Марианские острова, следует из опубликованного министерством внутренней безопасности уведомления в федеральном реестре.
РИА Новости 11:19
Здоровье
Люберецких рожениц отправляют в бассейн
Национальная служба новостей 13:53
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня 08:15