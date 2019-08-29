«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.

«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

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