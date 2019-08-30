Футбол
Матч ТВ«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани
Под занавес первого тайма второй мяч в ворота хозяев забил Эрик Чупо-Мотинг, которому ассистировал Марко Верратти. Отметим, что участия в матче не принимали Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Команда Томаса Тухеля добыла третью победу в четырех матчах чемпионата Франции.
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«ПСЖ» обыграл «Метц» и одержал третью победу на старте чемпионата Франции
Спорт-Экспрессвчера в 16:59
«ПСЖ» без Неймара, Мбаппе и Кавани обыграл «Мец» и вышел на первое место в Лиге 1
Sport24.ruвчера в 16:42
«ПСЖ» переиграл на выезде «Метц» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции
Советский спортвчера в 16:47
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В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
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Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Футбол
«Рубин» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
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Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
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РБК вчера в 12:54
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В Донецке установили бюст Захарченко
В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти.
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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
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Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
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Информацию про обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной необходимо оглашать после совершения самого факта, рассказал новый председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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В Приморском районе молодой человек выпал из окна
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Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
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Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
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