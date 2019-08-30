Футбол

Матч ТВМатч ТВ«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

Под занавес первого тайма второй мяч в ворота хозяев забил Эрик Чупо-Мотинг, которому ассистировал Марко Верратти. Отметим, что участия в матче не принимали Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Команда Томаса Тухеля добыла третью победу в четырех матчах чемпионата Франции.
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