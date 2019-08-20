Футбол
«ПСЖ» дал ответ «Барселоне» на предложение арендовать НеймараЧемпионат 02:10
«ПСЖ» отклонил первое предложение «Барселоны», которая хотела взять нападающего Неймара в аренду до конца нынешнего сезона. Как сообщает Marca, каталонский клуб предлагал французской стороне арендовать бразильского игрока с условием его выкупа летом 2020 года за € 150 млн.
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Общество
Использование мобильных телефонов в школах ограничат
Российским школам рекомендуют запретить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательное учреждение обязать учеников переводить гаджеты в режим «без звука».
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Роналду допускает, что может завершить карьеру через год
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры. Он не исключает, что этот сезон может стать для него последним.
Обновлено в 02:21
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Футбол
Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:29
Авто
Первой моделью Volkswagen с новой «механикой» MQ281 станет Passat
Обновлено вчера в 16:12
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
Стало известно, что крупные автопроизводители готовятся повысить стоимость машин уже с 2020 года.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой вызывали скорую на съемках «Ворониных»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В КНДР заявили о враждебной политике США
В Северной Корее заявили, что враждебная политика США вынуждает КНДР предпринимать контрмеры по укреплению обороны.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено вчера в 19:58
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28