Футбол
ПСЖ благодаря голу Мбаппе обыграл «Нант»
ПСЖ благодаря голу Мбаппе обыграл «Нант»Soccer.ruвчера в 16:58
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Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Нант» и прервать серию из двух ничьих в Лиге 1
Чемпионатвчера в 16:59
«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голу Мбаппе, «Монпелье» ушел от поражения в матче с «Лионом»
Sport24.ruвчера в 17:07
Чемпионат Франции. «ПСЖ» победил «Нант», «Монако» проиграл последней команде чемпионата
Sports.ruвчера в 08:35
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Футбол
Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»
Обновлено в 05:19
Футбол
Маркизио посетил матч «Ювентус» – «Рома»
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио побывал на матче «Ювентуса» с «Ромой» (1:0, второй тайм).
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Кейн получит орден Британской империи
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:43
Футбол
Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» сменил главного тренера
Напомним, что леверкузенцы сыграют с "Краснодаром" в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 05:20
Футбол
Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона
«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
П. Шмейхель может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель сказал, что собирается рассмотреть возможность стать новым спортивным директором английского клуба.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили
Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол
Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол
Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса
Обновлено в 06:43
Футбол
«Ювентус» лидирует в борьбе за Рэмси
Туринский «Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 05:52
Футбол
Спаллетти: «Интер» испытывает психологические проблемы
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 17-го тура итальянской Серии А с «Кьево».
Обновлено в 00:16
Футбол
Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой
Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
Обновлено в 01:36