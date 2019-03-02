Футбол

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» волевую победу над «Каном»ProstoProSport вчера в 12:51

Футболисты «Кана» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции проиграли «ПСЖ». Встреча, прошедшая в субботу в Кане на стадионе «Мишель д'Орнано», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Килиан Мбаппе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» победил «Кан» благодаря дублю Мбаппе

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

«Анже» — «Монако». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Франции 2 марта 2019 года

LiveSport.ru01 марта в 08:44

«ПСЖ» дожал «Кан» благодаря дублю Мбаппе

Матч ТВвчера в 12:52

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» волевую победу в матче с «Каном»

Советский спортвчера в 12:52

«ПСЖ» набрал 71 очко в 26 играх чемпионата Франции. Это рекорд лиги

Sports.ruвчера в 13:15

Дубль Мбаппе принёс «ПСЖ» волевую победу над «Каном»

Евро-футбол.рувчера в 12:52

«ПСЖ» одержал волевую победу в игре с «Каном» благодаря дублю Мбаппе

Чемпионатвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Здоровье

Названы самые распространённые у россиян психические расстройства

В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 01:00
Политика

The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама

Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Магомедшарипов победил Стивенса на турнире UFC235

Российский боец смешанного стиля в полулегкой категории Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Джереми Стивенсом на турнире UFC235, проходившем в Лас-Вегасе, сообщает 3 марта «Матч ТВ».
Обновлено в 04:34
Политика

Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину

Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Политика

Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Райкин Плаза» из-за короткого замыкания

Обновлено в 04:48
Общество

В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»

«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия

На МКАД столкнулись 40 автомобилей

Утром в воскресенье на небольшом участке МКАД столкнулись, по разным данным, от 30 до 40 автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Трое мужчин погибли в Петербурге, выпрыгнув из горящей квартиры

Обновлено в 04:50
Политика

В Черногории протестующие потребовали отставки президента

Обновлено в 02:33
Происшествия

Пострадавший при взрыве газа в Ингушетии мальчик умер в больнице

В больнице Нижнего Новгорода умер второй ребенок, пострадавший от взрыва газа в Ингушетии. Об этом "РГ" сообщили в администрации Назрани.
Обновлено в 04:57
Политика

Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Политика

Матвиенко пообещала сделать все для недопущения вторжения в Венесуэлу

По словам спикера Совфеда, Москва опасается, что Вашингтон может найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу, «пойти на любые провокации, для того, чтобы пролилась кровь».
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП

Обновлено в 04:55
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Политика

Списанные американские корабли для Украины не смогли до нее доплыть

Церемония передачи Украине двух списанных катеров состоялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Швеции 90 человек устроили массовую драку

Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Спорт

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды для участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
Обновлено в 04:29
Политика

Лавров оценил «сделку века» по палестино-израильскому конфликту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продвигаемую США «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.
Обновлено в 03:36
Спорт

Российские лыжники дважды заняли весь пьедестал на Универсиаде

В индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем спортсмены, представляющие Россию, заняли первые шесть мест.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В Челябинской области при пожаре погибли трое детей

В Челябинской области СК возбудил уголовное дело по факту смерти при пожаре троих несовершеннолетних детей.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12

Специалисты высоко оценили оружие уже в названии материала: «Забудьте М-16 или АК-47: Эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца».
Обновлено в 04:50
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное