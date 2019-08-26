Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»Sportbox.RU 16:55
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия
В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских
В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников.
Обновлено в 02:55
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде
Обновлено в 16:12
Космос
Повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС пройдёт 27 августа
На 26 августа запланирована перестыковка космического корабля «Союз МС-13» с одного на другой модуль российского сегмента МКС.
Обновлено в 08:10
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Политика
Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено в 16:26
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Обновлено в 08:53
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 13:25
Политика
Меркель назвала условия возвращения России в G7
Германский канцлер отметила, что несмотря на различные оценки все участники саммита в Биаррице поддержали ее позицию и теперь ждут прогресса в минском процессе, чтобы Россия снова стала членом международного клуба.
Обновлено в 15:18
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Экономика
Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами
На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено в 17:58
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика
Джонсон отказался выплатить 39 млрд фунтов за Brexit сразу
Премьер проинформировал общественность, что в случае Brexit без соглашения, составленного его предшественницей Терезой Мэй, в полном объеме сумму не станут выплачивать Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать 39 млрд фунтов (3,1 трлн рублей) за выход страны из состава Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 08:45
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:01
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Кино
Опубликован новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн»
Киностудия Disney опубликовала официальный трейлер нового телевизионного сериала «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной «Звездных войн».
Обновлено вчера в 01:36
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере «Пражской весны» Дубчеке
Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frекvепсе 1.
Обновлено в 17:14
Политика
В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь
В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь.
Обновлено в 12:50
Музыка
Koktebel Jazz Party начинается в Крыму
Обновлено 23 августа в 03:47
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23