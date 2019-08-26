«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.

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Происшествия В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников.

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Космос Повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС пройдёт 27 августа На 26 августа запланирована перестыковка космического корабля «Союз МС-13» с одного на другой модуль российского сегмента МКС.

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Политика Глава Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.

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Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

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Политика В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь.