«ПСЖ» разгромил «Тулузу» (4:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции. Эта встреча стала для столичных футболистов 41-й подряд, в которой они смогли забить хотя бы один гол.

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