Футбол

«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сидней» в товарищеском матчеSport24.ru 10:21

Футболисты «ПСЖ» одержали крупную победу над «Сиднеем» в товарищеском матче. Игра, прошедшая во вторник в Цзянсу (Китай), завершилась со счетом 3:0 в пользу французской команды. В составе «ПСЖ» голы забили Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Метехан Гючлю.
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«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сидней» в товарищеском матче

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Мбаппе и Кавани принесли ПСЖ победу над «Сиднеем»

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«ПСЖ» разгромил «Сидней» в товарищеском матче

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