Футбол
«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 16:55
"Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Армия и оружие
В России начнут наказывать за продажу военной формы
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В квартире на Ленской улице обнаружили младенца с пробитым черепом
У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы задней стенки орбиты слева, гематомы и переломы основания черепа.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Ульяновской области подросток зарубил топором всю свою семью
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Ириной Шейк
Журналисты предполагают, что, возможно, Купер отрастил усы ради новой роли.
Обновлено в 01:01
Экономика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Краснодаре устроивший стрельбу адвокат предстанет перед судом
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего адвоката, обвиняемого в совершении хулиганства с применением оружия и в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 03:13
Культура
В Уфе скончался российский пародист и юморист Александр Чистяков
В Уфе ушел из жизни российский пародист, юморист и певец Александр Чистяков. Об этом 19 августа сообщает ИА «Башинформ».
Обновлено в 02:41
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Нибиру на подступах в Земле в надежде устроить Судный день – ученые
Планета Х на подступах к Земле в надежде устроить Судный день, говорят уфологи. Эксперты рассчитали новую дату конца света.
Обновлено в 02:58
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48