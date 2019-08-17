"Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.

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Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

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Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

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