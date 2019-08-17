Футбол

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата ФранцииГазета.Ru вчера в 16:55

"Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.
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