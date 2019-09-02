Футбол

ЧемпионатЧемпионат«ПСЖ» может арендовать Икарди у «Интера» с правом выкупа контракта

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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«ПСЖ» может арендовать Икарди у «Интера» с правом выкупа контракта

Чемпионат02:56

«ПСЖ» ведет переговоры о переходе Икарди

Спорт-Экспресс02:03

«ПСЖ» арендует Икарди у «Интера» с правом выкупа

Матч ТВ04:19

«ПСЖ» арендует Икарди у «Интера» с правом выкупа

Sportbox.RU04:19

«ПСЖ» обсуждает с «Интером» условия аренды Икарди

Sport24.ru01:04

ПСЖ сохраняет интерес к Икарди

Sport.ru02:29

«ПСЖ» хочет арендовать Икарди

Sports.ruвчера в 21:50
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Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

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Lenta.ru вчера в 21:41
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В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
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Из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей

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Экономика

AliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
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Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Политика

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне

Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

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Политика

Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
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Путин прибыл в Иркутскую область

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Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

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В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой

В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
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В Брянской области умер подросток, избитый полицейским

Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
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ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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