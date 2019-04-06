Футбол
ПСЖ – Страсбур. Прогноз на матч чемпионата Франции от Дмитрия МостовогоБукмекеры.рф 08:03
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Дмитрия Мостового на матч француской Лиги 1 ПСЖ – Страсбур. Начало встречи подопечных Томаса Тухеля и Тьерри Лорея назначено на 7 апреля в 22:00 МСК.
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Общество
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Обновлено в 17:44
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Обновлено в 02:40
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
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В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка
Елизавета Вострикова пропала днем 6 апреля в Железнодорожном районе. В донской столице разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 16:25
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Умерла вдова Валерия Золотухина
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Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено 05 апреля в 07:30
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
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Обновлено в 07:43
Происшествия
Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось
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Обновлено в 06:08
Недвижимость
Цены на новостройки с начала года выросли
В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Футбол
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"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
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Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Политика
ЦИК Украины объявил итоги первого тура выборов президента
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Гаджеты
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Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Политика
Александр Беглов поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с юбилеем и поблагодарил за оказанную городу поддержку, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
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