ПСЖ – Страсбур. Прогноз на матч чемпионата Франции от Дмитрия МостовогоБукмекеры.рф 08:03

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Дмитрия Мостового на матч француской Лиги 1 ПСЖ – Страсбур. Начало встречи подопечных Томаса Тухеля и Тьерри Лорея назначено на 7 апреля в 22:00 МСК.

ПСЖ – Страсбур. Прогноз на матч чемпионата Франции от Дмитрия Мостового

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Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Политика Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Хоккей Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.

Экономика FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings.

Армия и оружие В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Происшествия В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка Елизавета Вострикова пропала днем 6 апреля в Железнодорожном районе. В донской столице разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Наука Зрительная информация в памяти поблекла со временем Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Происшествия Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.

Недвижимость Цены на новостройки с начала года выросли В первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в новостройках выросла в России на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Космос Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.

Гаджеты Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710 Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.