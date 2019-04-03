Футбол
ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Кубок Франции по футболу 3 апреля 2019 годаLiveSport.ru 02 апреля в 03:00
ПСЖ ПСЖ начал весну выездной победой над «Каном» (2:1), пятой подряд в Лиге 1 и седьмой — во всех турнирах. Эта серия прервалась, когда они проиграли «МЮ» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетели из турнира по сумме двух матчей — третий год подряд на этой стадии.
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ПСЖ — «Нант». Прогноз (к. 2.80) и ставки на Кубок Франции по футболу 3 апреля 2019 года
LiveSport.ru02 апреля в 03:00
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
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